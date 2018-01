Alessandro Nesta, ex difensore di Milan e Lazio, ora tecnico, parla a la Gazzetta dello Sport del proprio futuro: "Miei obiettivi? Salire di livello, dove la priorità non è per forza tornare in Italia, ma trovare un club con un progetto concreto e di qualità. Per esempio mi piacerebbe l'idea di vincere un campionato di seconda divisione. Non mi spaventa andare in giro per il mondo, però anche la società deve essere ambiziosa. Mi sono arrivate proposte dal Belgio, dalla Francia, dalla Turchia. In Italia non è facile, ho parlato con il Crotone ma probabilmente non sono ancora pronto per una situazione simile: loro devono salvarsi ed è un contesto che non ho mai vissuto. Di certo, però, senza campo non mi ci vedo. Comunque a marzo in Italia ci torno, sarebbe bello vedere Sarri, con Conte è uno dei miei modelli