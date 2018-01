Alla vigilia del big match di campionato tra Milan e Lazio, Alessandro Nesta, doppio ex, ha parlato delle due squadre ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Sì, la classifica delle due squadre è ribaltata, ma è giusta per entrambe. Per costruire una squadra occorrono anni, non due mesi. La Lazio ha fatto cose importanti, ha valorizzato la rosa, c’è un progetto. La bacchetta magica non ce l’ha nessuno, un direttore fenomeno non ce l’ha nessuno. Inzaghi? L'ho conosciuto in campo, Simone è diverso ora. Viveva per il gol e non vedeva altro, ha allargato molto la mente per poter allenare. Ha un modulo base difensivo che con lui diventa molto offensivo. E ha fatto scelte coraggiose: in quanti avrebbero lasciato fuori Felipe Anderson?".



BONUCCI - "La scelta di passare dalla Juve al Milan è stata molto coraggiosa, ma l'ha caricato di troppe responsabilità. Si è fidato troppo di sé stesso. Romagnoli? Per crescere dovrebbe giocare la Champions o un Mondiale. Lì si vedrebbe il vero spessore del giocatore"



GATTUSO - "Spero che possa far ripartire un ciclo vincente, anche se si fanno tanti altri nomi. Sta rimettendo a posto i cocci. Prima occorre risistemare, poi si può passare alle proposte tecnico-tattiche. È una macchina da lavoro, una passione come la sua ce l'hanno in pochi".



FUTURO - "Adoro entrambe le squadre e francamente le allenerei tutte e due. L’obiettivo personale e l’ambizione ci sono. Milan scelta rischiosa? Impossibile dire di no. Hai tutto il materiale per lavorare al meglio, dalle strutture ai giocatori".



PRONOSTICI - "Come finirà la stagione? Dico che lo scudetto sarà ancora affare della Juventus. Poi, Lazio in Champions; ha gioco e organico per arrivarci. Il Milan al massimo può ambire all’Europa League, ma più che altro auguro a Gattuso di trovare continuità. Diciamo 2-3 anni ben fatti, dopo i quali se ne va e... arrivo io (ride, ndr)".