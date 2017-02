Alessandro Nesta, in una intervista concessa al Corriere dello Sport, parla anche del momento attuale del Milan: "Dura vederlo con un’altra proprietà, è difficile che possano ripetere certi successi, ma poi lo stile Milan non è una cosa astratta. Sai come ti devi comportare, non puoi fare quello che vuoi. Devi giocare e comportarti bene, loro pensano a tutto. Almeno, sino a quando c’ero io, andava così. Credo sia necessario avere un gruppo forte italiano, anche la Juve lo ha creato e ha costruito i suoi successi sul blocco della difesa, poi metti dentro gli stranieri che fanno la differenza. Il Milan ci sta provando, anche se penso stiano seguendo questa politica per motivi di budget, il giovane costa meno rispetto al campione formato. Montella? Mi piace molto, mi piace perché ha un’idea di calcio interessante, allena una squadra offensiva, è molto bravo. In questo momento il Milan forse è in difficoltà, anche se ha vinto a Bologna. Come momento generale di forma forse sta meglio la Lazio, sono due grandi squadre, giocheranno un calcio aperto, gli episodi come al solito diventeranno decisivi”.