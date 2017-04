L'ex difensore del Milan Alessandro Nesta sa come si affrontano partite come quella che domani sera vedrà la Juve di scena al Camp Nou per in ritorno dei quarti di finale di Champions League. L'ex centrale azzurro ha detto la sua sul big match di domani sera in un'intervista concessa ad Extra Time: “La Juve è pronta. Ma se ce la farà, sarà un po’ una sorpresa. Però è attrezzata per provarci. E non vedo altre squadre con difensori così bravi, un ottimo centrocampo e un attacco con Higuain. Loro hanno quei tre mostri davanti che ti possono far gol in qualsiasi momento. Però dietro sono vulnerabili. E si è visto a Torino. Dico qualcosa di scontato: devi assolutamente contenerli davanti con una importante fase difensiva. Qualcosa poi succede.”



RUGANI – “"Mi piace molto il mix che hanno dietro: i veterani Bonucci, Chiellini, Benatia e l’allievo Rugani. Ha un’occasione imperdibile per imparare dai grandi. Come successe a me al Milan. La prima volta che mi trovai dentro al Bernabeu ero emozionantissimo, mi girai e vidi le facce rassicuranti di Maldini e Costacurta: bastavano quegli sguardi per insegnarti ad affrontare certe situazioni".