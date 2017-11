E' incerta. Quest'anno come non mai. E' corta, la classifica. Quest'anno come non mai. La decidono i bomber, quest'anno come sempre. E' vero, statisticamente vince chi ha la miglior difesa, ma un centravanti che la butta dentro con regolarità fa sempre comodo. Palermo, Frosinone, Bari, Parma ed Empoli: loro erano le favorite della vigilia, loro sono le favorite anche adesso. Si alternano in vetta, sottolineando le difficoltà di un campionato mai scontato, ma sono loro le elette per giocarsi la Serie A. E tutte hanno un grande centravanti.



CHE SFIDA! - Il Palermo si gode Nestorovski, fresco di rinnovo e fuori categoria: 9 reti in stagione,(e ha passato anche un momento difficile senza gol!); il Frosinone ha ritrovato Ciofani, in gol nell'ultimo turno contro lo Spezia dopo due mesi di astinenza; il Bari ha riscoperto Galano, il Robben di Puglia, autore di 9 gol, goleador atipico ma comunque goleador; il Parma si sta rialzando con l'Arciere, l'eterno Emanuele Calaiò, decisivo con il Cittadella; infine l'Empoli, in difficoltà, ma con il capocannoniere della Serie B, Ciccio Caputo, protagonista con 11 firme d'autore fino a questo momento. Ecco, dai loro piedi, dai loro gol, dalla loro fame passerà la corsa alla promozione. Chi sogna la A segna in B. Poi, lo dice anche Jorge Valdano: "Il gioco è l'argomento, ma il gol è il problema, il dettaglio cruciale, la chiave che apre una porta". Quella della Serie A.



@AngeTaglieri88