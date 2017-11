Ilija Nestorovski, attaccante del Palermo, parla a la Gazzetta dello Sport di questa prima parte di stagione in Serie B coi rosanero: "Per me è più importante la promozione della vittoria nella classifica cannonieri, se poi dovesse arrivare anche quella bene, altrimenti fa lo stesso. Mi piacerebbe eguagliare i 30 gol di Toni perché voglio entrare nella storia del Palermo, sarebbe fantastico poter replicare quanto fatto da lui anche se ho meno gare a disposizione. Quando ho firmato per i rosanero sapevo che mi sarei misurato con tante difficoltà, ma pensavo di potermi imporre, sono orgoglioso di tutto quello che ho fatto e non voglio fermarmi. Mercato? Volevo aiutare questa società perché mi ha dato la possibilità di giocare in Serie A, sento di avere un debito da ripagare riportandola dove merita. Obiettivi? Dopo la sconfitta col Novara sapevamo che sarebbe iniziato il nostro campionato, lì abbiamo capito che la B non è facile. Ho detto che se avessimo dato tutti il massimo i risultati sarebbero arrivati e così è stato"