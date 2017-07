La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in serie C. Fermento in Veneto. Il Bassano prende Gambaretti dalla Cremonese, il Mestre tessera anche Neto Pereira (Padova), il Vicenza ha chiesto Joss (era a Matera) al Perugia e attende Accardi (Palermo) e Milesi (Atalanta), entrambi ex Modena. Ranieri (Atalanta, era a Cosenza) va all’Alessandria. La Pro Piacenza prende Mastroianni (Carpi, era all’AlbinoLeffe). Il Gavorrano ingaggia Malotti (Prato). De Grazia (Maceratese) è nel mirino della Fermana. Tentativo del Cosenza per Pascali (Cittadella). Infine, un tris in arrivo per la Reggina: Bulevardi (Pordenone), Tulissi (Atalanta, era a Modena) e Magnaghi (Atalanta, era al Taranto).