Il Napoli è alla ricerca di un portiere: forte, affidabile, esperto. In una sola parola: pronto. Per giocarsela in una squadra che punta a restare al vertice in Italia e stupire in Europa, raccogliendo la pesante eredità di Reina. Neto è alla ricerca di una squadra, di primo piano, che sappia dargli quella maglia da titolare che alla Juve non è riuscito a conquistarsi all'ombra di Gigi Buffon, rimasto il più grande di tutti anche in questi ultimi due anni. Fatte queste due premesse, non è detto che l'equazione possa portare ad un risultato comune. Ma vero è che l'interesse del Napoli per Neto è ormai datato diverse stagioni, così come è vero che il portiere brasiliano avrebbe già accettato il trasferimento alla corte di Maurizio Sarri anche la scorsa estate. Ben più di un sondaggio venne effettuato, poi le scorie dell'affare Higuain impedirono alle due società di intavolare nuove trattative come ad esempio dimostrato anche dal salto del banco della trattativa di un affare che ormai sembrava fatto come quello del 'Tucumano' Pereyra. Una pratica mai definitivamente archiviata, però, questa. E negli ultimi giorni sono ripresi i contatti tra il Napoli e l'entourage del giocatore, con l'agente Stefano Castagna che già da tempo ha ottenuto dalla società bianconera la disponibilità a individuare club interessati a patto che la Juve possa poi vedere esaudite le proprie richieste economiche.

IL PUNTO – Il biennio di Neto sta quindi scivolando via senza aver mai avuto l'opportunità che sperava. A intermittenza si è parlato più volte di cessione anticipata, salvo poi vedere la Juve confermare la volontà di trattenerlo per non dover affrontare anche la questione vice-Buffon. “I patti non erano questi”, il succo di una dichiarazione rilasciata in autunno proprio da Castagna: niente che abbia fatto esplodere alcun caso, con Neto rimasto al suo posto a lavorare sempre col massimo dell'impegno e della professionalità, facendosi sempre trovare pronto. In Coppa Italia, di cui rimane il portiere titolare, qualche incertezza nella semifinale di ritorno proprio col Napoli non gli impedirà di certo di puntare al secondo trofeo consecutivo. Ma anche in Champions (una presenza) e in campionato, dove ha comunque collezionato sette presenze arrivando ad un'imbattibilità che dura ormai da ben 483 minuti. A fine stagione però sembra propria possa arrivare il momento dell'addio, con la Juve che forte di un contratto in scadenza nel 2019 punta ancora a realizzare una plusvalenza da oltre 10 milioni. Estero o Italia cambia poco per Neto, che punta ad un ruolo da numero uno per riconquistare anche la Nazionale a un anno dal Mondiale di Russia. Intanto il Napoli pensa anche a lui e prepara la prima mossa.



@NicolaBalice