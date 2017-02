Per anni Oliver Neuville ha fatto le fortune del Bayer Leverkusen che ha raggiunto anche in una circostanza la finale di Champions League perdendo con il Real Madrid. L'ex attaccante rossonero, da neutrale, su Fiorentinanews.com parla di quanto visto nel corso della partita di andata di Europa League tra il Borussia Monchengladbach e la Fiorentina: "Risultato giusto? Sicuramente no, perché nel primo tempo il Borussia ha giocato molto bene, ha avuto 3-4 occasioni da gol dove normalmente Stindl segna. Poi c’è stata una bellissima parata di Tatarusanu su Herrmann e poi sullo stesso Herrmann c’era un rigore nettissimo. Non capisco anzi, ora che ci sono anche i giudici di porta e sono in cinque a dirigere, come abbiano fatto a non vederlo. E’ vero anche poi che il Borussia gli ultimi tre rigori li ha sbagliati. Bernardeschi? Sicuramente ha fatto un gol eccezionale, per me è il gol del mese. Però si vede che è un ragazzo giovane ma con molto talento, fa dei bei tocchi là davanti ed avrà un bell'avvenire".