Gary Neville, ex giocatore del Manchester United, ha parlato del futuro di Joe Hart, portiere del Torino: ''Penso che Guardiola abbia un po' di astio nei confronti di Hart. Probabilmente il gioco con i piedi del portiere non è così importante in Premier come credeva lui; forse dovrebbe accettare la cosa ed essere un po' più elastico con i suoi principi. Hart non è scarso con i piedi, e magari la prossima stagione potrebbe riportarlo a casa. E se vuole un nuovo portiere è meglio che cerchi qualcuno che sia capace di fare meglio di Hart''.