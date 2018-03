Una delle certezze che la Nazionale riporta in Patria, Federico Chiesa: la conferma che i giovani per un cambio generazionale che sia anche qualitativo, oltre che legato all’età, ci sono. Lui, Pellegrini, Cutrone, Rugani, il nuovo dell’Italia che avanza. Chiesa è l’emblema del rinascimento azzurro. Giovane, figlio d’arte (e in questa tornata d’amichevoli si sono visti anche Weah e Kluivert jr), ma non per questo predestinato, comunque capace di tutto. Di giocare da titolare contro l’Argentina, senza riuscire a lasciare il segno. Di entrare con l’Inghilterra e spaccare in due la partita, in 35 minuti un tiro, un assist, un rigore procurato, nuova adrenalina in attacco. La Fiorentina (5 gol con i viola in 29 partite) ha oro nelle mani. Lo riporta Il Corriere dello Sport.