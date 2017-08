L'avvio di campionato del Newcastle di Benitez non è stato dei migliori. L'allenatore spagnolo ha puntato il dito contro la dirigenza del club, rea di non aver fornito i necessari rinforzi sul mercato. Non è di questo avvisto Joey Barton, ex proprio dei Magpies, che ha parlato così: "Lamentarsi non aiuta l'allenatore. Chiaramente non è contento della situazione, ma questo ha effetti sul terreno di gioco. E' vero che il Newcastle necessità di qualche investimento in più, ma ha già comunque dei buoni giocatori. Quindi Benitez, allenali!".