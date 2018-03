Come riportato dal Telegraph c'è aria tesa in casa Newcastle. i rapporti tra l'allenatore Rafa Benitez e il presidente Mike Ashley sono ai minimi termini dopo tre sessioni di mercato nelle quali le richieste del manager ex Napoli non sono state soddisfatte. Lo spagnolo, il cui contratto scade nel giugno 2019, rimarrà al Newcastle solo se la proprietà gli dimostrerà con acquisti importanti la volontà di competere ai livelli più alti della Premier League.