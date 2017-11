Rafa, allenatore del Newcastle, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Manchester United di Mourinho: "Il Manchester United è una grande squadra, con grandi giocatori, e per questo motivo dobbiamo fare tutto nel migliore dei modi per conquistare i tre punti. Hanno speso tanti soldi e possono competere in ogni competizione. Hanno tanti attaccanti che possono rappresentare una minaccia per noi: Lukaku, Rashford, Mata, Martial. Mkhitaryan, che è un calciatore meraviglioso. E poi c'è Mourinho, che ha vinto tanti trofei con squadre diverse. Noi siamo una squadra neo-promossa che vuole stabilirsi in Premier.