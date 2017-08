Secondo quanto riportato dal “The Mirror”, continua lo scontro interno in casa Newcastle tra società e l’allenatore Rafa Benitez nonostante la vittoria sul campo di ieri per 3-0 contro il West Ham, L’ex tecnico del Napoli continua a lamentarsi con la proprietà per lo scarso investimento sul fronte mercato, le promesse per lui non sono state mantenute. Il presidente del club bianconero, Mike Ashley, però ha voluto fare chiarezza, ribadendo il suo pensiero al proprio allenatore: “Benitez sapeva benissimo i nostri vincoli”.