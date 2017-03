Si fanno ogni giorno sempre più fitte le voci di mercato intorno Rafa Benitez. L'allenatore spagnolo, ex Napoli e Inter, è primo in Championship con il Newcastle grazie alla vittoria arrivata ieri sera. Ecco le sue parole in merito al mercato: "All'inizio della stagione un sacco di persone hanno parlato dell'interesse di squadre provenienti dalla Cina, ma queste voci ora mi sorprendono. La Chinese Super League è un campionato interessante, stanno cercando di crescere e di migliorare attraverso gli acquisti, ma hanno bisogno di tempo per arrivare dove vogliono. Come allenatore so che la gente parlerà, ma la cosa più importante è fare bene e continuare a fare il mio lavoro".