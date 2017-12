Al Newcastle non sta trovando spazio e ora, a 23 anni, Aleksandar Mitrovic è pronto a rimettersi in discussione. Parlando al quotidiano serbo Zurnal, la punta ha confermato la volontà di cambiare squadra: "Ho atteso la mia occasione ma non è mai arrivata. Non mi sono mai sentito meglio in carriera, sono fisicamente in forma e non vedo l’ora di giocare. Voglio trovare una nuova squadra che mi possa garantire più possibilità di scendere in campo".