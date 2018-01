Secondo la BBC l'Anderlecht sta provando in tutti i modi ad arrivare all'attaccante del Newcastle Aleksandar Mitrovic. I fiamminghi hanno già ricevuto un no ad un'offerta di prestito fino al termine della stagione. Benitez, scottato dalle difficoltà ad arrivare a Nicolai Jorgensen del Feyenoord e anticipato dal WBA nell'affare Sturridge, non intende lasciar partire il centravanti serbo per meno di 15 milioni di sterline.