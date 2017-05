Il Newcastle, appena tornato in Premier League, secondo la stampa inglese starebbe valutando il prestito di cinque giocatori del Chelsea che difficilmente a Londra troverebbero spazio.



Il primo nome sulla lista è Christian Atsu, il 25enne ghanese in questa stagione ha giocato in prestito tra le file dei Magpies e non è esclusa una sua permanenza.



Per l'attacco si pensa a Tammy Abraham vice capocannoniere di Championship,attualmente in prestito al Bristol City, pronto al salto di categoria. Per il centocampo i nomi caldi sono Ruben Ira Loftus-Cheek e Lewis Baker ed infine per il reparto difensivo si parla di Michael Hector al momento in prestito all' Eintracht Francoforte e pronto a mettersi in luce in Premier.