Il Newcastle è in piena lotta per la promozione dalla Championship alla Premier League. Nonostante il campionato non sia ancora terminato, l'ambizione è di salire nella massima categoria del calcio inglese per restarci il più a lungo possibile. Perciò il club sta già pensando ai rinforzi per la prossima stagione, un doppio colpo dalla Francia. Secondo quanto riporta il Newcastle Chronicle, infatti, i Magpies hanno messo le mani su Mickael Nade 18enne del Saint Etienne, 'Il nuovo Zouma', e Wylan Cyprien 22enne del Nizza.