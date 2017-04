Dopo aver disputato un buon europeo Moussa Sissoko nell'estate scorsa si è trasferito al Tottenham. L'avventura a White Hart Lane però sembra essere già agli sgoccioli. Il giocatore pare non aver convinto il tecnico Mauricio Pochettino che è disposto a privarsi del giocatore dopo aver sborsato una cifra superiore ai 30 milioni di euro.



Il 27enne francese in questa stagione non mai segnato e non è riuscito ad imporsi. Sulle sue tracce ci sarebbe il Newcastle da poco promosso in Premier, per lui sarebbe un ritorno.