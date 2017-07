L'affare Neymar sta monopolizzando l'attenzione del panorama europeo; il PSG, infatti, è pronto a versare 222 milioni di euro nelle casse del Barcellona per portare il giocatore all'ombra della Tour Eiffel. Il brasiliano è pronto a dire sì e diventare così il giocatore più pagato della storia del calcio. L'addio del classe '92 alla Catalogna, però, cambia anche gli scenari del mercato di Inter e Juventus.



ADDIO DI MARIA - Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, il Barcellona sta già pensando al dopo Neymar e uno dei principali candidati ad arrivare in blaugrana è Angel Di Maria, grande amico di Messi. Il Fideo piace anche all'Inter che lo insegue dall'inizio del mercato, ma non ci penserebbe due volte a trasferirsi al Camp Nou spezzando ogni sogno nerazzurro.



QUESTIONE DYBALA - Anche la Juventus sta iniziando a tremare perché l'interesse del Barcellona per Paulo Dybala è cosa nota e l'addio di Neymar sarebbe la perfetta occasione per puntare sulla Joya, valutata oltre 120 milioni dal club bianconero. L'addio di Neymar, quindi, non spaventa solo il Barcellona, che con i 222 milioni del PSG è pronto a scatenarsi sul mercato.