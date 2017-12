Futuro al Real Madrid per Neymar? Non nel breve periodo, almeno a giudicare dalle parole del brasiliano in conferenza stampa da Doha, dove si trova con il PSG: "Mi piacerebbe vincere il Pallone d'Oro, è difficile e non dipende solo da me ma anche dalla stagione. Il Mondiale è molto importante ma lo è anche la Champions: prima di tutto è importante vincere con la squadra poi viene il resto. Sono contento al Paris Saint-Germain, qui tutti mi hanno fatto sentire bene. Il Brasile? Abbiamo un'ottima squadra, siamo tra le favorite e sappiamo delle pressioni che ci sono ma siamo contenti così".