"I soldi non fanno la felicità", diceva un vecchio proverbio. Tutto vero. Per informazioni, chiedere a Neymar. Passato in estate dal Barcellona al Paris Saint-Germain per la cifra record di 222 milioni di euro, l'attaccane brasiliano guadagna 30 milioni di euro netti a stagione, circa 2,5 milioni al mese, 82.191 euro al giorno, 3.424 all'ora e 57 al minuto. Senza contare i 20 milioni all'anno di diritti di immagine e i 40 versati dal club parigino a O'Ney e al padre al momento della firma. Eppure, Neymar non è contento.



ROTTURA CON EMERY - A complicare il futuro dell'ex Santos a Parigi c'è il difficile rapporto con l'allenatore, Unai Emery. Come riferisce L'Equipe, i due non si parlano più. Il tecnico basco ha provato a riallacciare i rapporti con la stella del PSG, riducendo per esempio la durata delle sessioni di analisi video, che al brasiliano non piacciono. E per questo, prende sempre più corpo l'ipotesi di un clamoroso ritorno al Barcellona.



'BARCELLONA, MI RIVUOI?' - Come scrive il quotidiano catalano Sport, nella visita di qualche giorno fa agli ex compagni, il fuoriclasse brasiliano è apparso felice e scherzoso come ai vecchi tempi e, mentre chiacchierava con Messi, Suarez e compagni, si è lasciato scappare una domanda sibillina: "Se tornassi, mi accettereste?". Una frase che ha sorpreso tutto l'ambiente blaugrana, visti i rapporti tutt'altro che idilliaci di Neymar con la dirigenza del Barcellona e in particolare col presidente Josep Maria Bartomeu, che la scorsa estate ha deciso di denunciare sia il giocatore che il PSG, ma che evidenzia bene il suo stato d'animo. Essere re a Parigi non gli basta: Neymar pensa ancora al Barcellona.