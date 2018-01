Anche in Francia ora sono sicuri: Neymar si è già stufato della Ligue 1. L'edizione odierna de L'Equipe evidenzia i malumori del brasiliano, il cui rapporto con il campionato francese e il Psg va gradualmente deteriorandosi (complice anche la frattura con Cavani): nonostante Al-Khelaifi abbia fatto sapere di non aver alcuna intenzione di cederlo, Neymar valuta l'addio e in caso di offerta multimilionaria da parte del Real Madrid (o con Cristiano Ronaldo a Parigi) allora il trasferimento in estate sarebbe possibile.