Con il suo passaggio al Paris Saint Germain l'attaccante brasiliano Neymar Junior ha scelto anche di godersi ampiamente la propria vita (complice uno stipendio da re). Tante sono le feste organizzate, tante le ragazze con cui si fa paparazzare, ma in occasione del matrimonio fra l'attrice Marina Ruy Barbosa e il pilota Xande Negrao celebrato a San Paolo, Neymar ha riabbracciato una vecchia conoscenza che ha subito scatenato la fiamma del gossip.



La punta è stata infatti beccata ad intrattenersi sui divanetti di un locale insieme alla bellissima e storica ex, Bruna Marquezine. I due avevano rotto da tempo, ma a fine hanno iniziato a circolare foto e video della festa in cui i due sembrano ancora molto legati. Solo amicizia? Neymar ha sicuramente regalato a lei il suo cappello e in sudamerica assicurano che non è escluso che i due abbiano passato la notte insieme. Fortunato? Giudicate voi con la nostra gallery.