Neymar Jr non vuole fermarsi. Ecco le parole dell'attaccante del Barcellona al Mundo Deportivo: "La rimonta al PSG? E' stato qualcosa di unico. Ho vissuto quella partita come fosse una sfida al limite dell'impossibile. E' stata una vittoria che ci ha messo tanta euforia addosso. Penso che possiamo vincere nuovamente tutto, se saremo concentrati e felici. il mio sogno era di giocare nel Barca, fin da bambino era quello che volevo. Giocare in questa squadra è un sogno che si realizza per me. Rinnovo Messi? Messi è il Barca e il Barca è Messi. Luis Enrique? Sarà strano nella prossima stagione non lavorare con lui, anche se sarà positivo imparare altre cose. Il tecnico ci ha aiutato molto in queste stagioni e ci ha fatto crescere, facendoci vincere tantissimo".