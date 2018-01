Il Paris Saint-Germain non ci sta. Dopo le tante voci delle ultime settimane sulla corte serrata del Real Madrid a Neymar, il presidente dei parigini, Nasser Al Khelaifi, a Canal Plus ha chiuso le porte a un suo addio: "Anche questa sera, contro il Montpellier, si è visto che Neymar era felicissimo in campo. Lui è molto contento qui, così come la sua famiglia. Non se ne andrà a fine stagione, assolutamente".



'RESTA AL 2000%' - "Sono solo rumors di mercato, non è la verità. Neymar vuole rimanere qui, è felice con noi. Gli spagnoli hanno iniziato questo gioco proprio mentre si avvicina la nostra sfida col Real in Champions League, ma noi non ci stiamo: restarà qui al duemila per cento".