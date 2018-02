Domani saranno rivali, a settembre, chissà… Se ne era parlato moltissimo durante la parentesi di mercato invernale, poi l’affare è finito nel dimenticatoio, assieme a tante altre suggestioni di gennaio. Adesso, alla vigilia della sfida Champions tra Real Madrid e Paris Saint Germain, ritorna d’attualità. Anche grazie al premier spagnolo Mariano Rajoy, grande tifoso dei Blancos, che ha sentenziato: «Non mi piacerebbe vedere Neymar nella mia squadra». L’ipotesi da fantamercato, nel frattempo, è rimasta viva sulle lavagne dei bookmaker internazionali, che quotano ancora il trasferimento dell’attaccante brasiliano in Spagna, rimandato però a settembre. Posto che l’ipotesi più probabile nel suo futuro è la permanenza a Parigi (data a 1,10), il Real è comunque la prima opzione tra gli altri probabili scenari, a 6 volte la scommessa. Quota un po’ alta, vero, ma che non esclude affatto l’idea di vederlo con la camiseta Blanca. Per dire, una valutazione simile è data alla possibilità che la sfida di domani sera al Bernabeu finisca con almeno sei gol complessivi. Ipotesi per nulla peregrina, vista la media d’attacco delle due formazioni: 17 reti in sei partite di Champions per il Real, 25 per il PSG, sei delle quali messe a segno proprio da Neymar.