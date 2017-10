Dopo la serata di Bruxelles che ha visto vincere il PSG 4-0 sull'Anderlecht, Neymar ha speso parole importanti nei confronti del compagno di reparto più piccolo Mbappé: "Kylian è come un figlio - racconta ai microfoni di Esporte Interativo - credo che sia un bambino d'oro. Fa cose davvero belle, è un grandissimo giocatore. Penso abbia tutte le qualità per diventare uno calciatori più importanti di sempre. Io sono un suo tifoso e cercherò di aiutarlo nella maniera migliore possibile. Spero di fare per lui quello che Messi ha fatto per me a Barcellona".