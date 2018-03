Neymar non vuole più rimanere al Paris Saint-Germain. Secondo "Uol Esporte", l'attaccante brasiliano è deluso dall'esperienza francese, da qui i contatti col Real Madrid per provare a lasciare il PSG. Vari i fattori che starebbero spingendo l'ex Barcellona lontano dalla Torre Eiffel. Il primo è il gioco violento di cui ha fatto le spese in Ligue 1: 5,7 la media dei falli subiti a partita in Francia contro i 3,5 a cui era abituato nella Liga. A questo si lega anche il rapporto con gli arbitri: Neymar si sentirebbe quasi perseguitato, più volte si è andato a lamentare con i direttori di gara per gli interventi subiti e in un'occasione, lo scorso novembre nel 2-2 col Marsiglia, è stato espulso per proteste e squalificato per due giornate.