Quando è entrato in campo, nel secondo tempo del derby, con le sue accelerazioni e i suoi dribbling M'Baye Niang è riuscito a creare scompiglio nella difesa della Juventus, risultando alla fine essere uno dei migliori calciatori del Torino nella stracittadina. Ora il numero 11 granata si appresta a tornare titolare.



Domenica pomeriggio nella trasferta in casa dell'Hellas Verona Walter Mazzarri sembra intenzionato a tornare al 4-3-3 schierando in attacco il tridente composto da Iago Falque, Andrea Belotti e M'Baye Niang. Ancora una volta non ci sarà spazio nella formazione titolare per Adem Ljajic che partirà dalla panchina.