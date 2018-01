Parlando in mixed zone dopo la vittoria per 3-0 sul Bologna, l'attaccante del Torino, M'Baye Niang ha commentato così l'esordio di Mazzarri in panchina: "Ha cercato di trasmetterci sicurezza e fiducia per questa partita e da punta centrale mi sono trovato bene, anche se ciò che conta è dare il massimo, in qualsiasi posizione".



SU MIHAJLOVIC - "Lo ringrazio perché ha creduto molto in me, abbiamo un rapporto speciale e in parte è anche colpa mia se non è più il nostro allenatore. Mi aveva scelto per aiutarlo a raggiungere dei risultati e non ci sono riuscito: me ne assumo la responsabilità".