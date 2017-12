Nelle ultime settimane si è parlato molto del futuro di Adem Ljajic e di M'Baye Niang: la permanenza al Torino dei due attaccanti, seppur per motivi differenti, è stata in bilico ma i dirigenti granata e Sinisa Mihajlovic sono ancora intenzionati a puntare su di loro e, per questo, né il serbo né il senegalese lasceranno il Toro a gennaio.



Per quanto riguarda Niang è addirittura il regolamento a impedirne una cessione nel mercato di riparazione: un calciatore non può infatti giocare partite ufficiali per più di due club nella stessa stagione calcistica, l'attaccante prima di arrivare al Torino era sceso in campo con il Milan nei preliminari di Europa League e per questo ora non potrà essere ceduto. Per quanto riguarda Ljajic, invece, il giocatore si è chiarito con Sinisa Mihajlovic dopo la tribuna-punizione della partita contro la Lazio e ora, appena avrà recuperato dall'infortunio, tornerà in campo con la maglia granata.