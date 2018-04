Un problema muscolare patito nell'allenamento di questo pomeriggio ha inaspettatamente fermato M'Baye Niang. L'attaccante senegalese non potrà quindi essere a disposizione di Walter Mazzarri per la partita di domani contro il Crotone, ma rischia anche di dover saltare il prossimo impegno di campionato del Torino: quello di domenica contro l'Inter.



Le condizioni di Niang, che è stato costretto a saltare anche la partita di sabato contro il Cagliari (in quel caso per squalifica), verranno valutate nei prossimi giorni.