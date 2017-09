Non è un arrivederci questa volta, ma un addio: le strade dele disi sono separate, con il francese che dopo una lunga trattativa con lo Spartak Mosca alla fine si è trasferito al, dove ritrova Mihajlovic. Niang ha rotto il silenzio e con un video su Instagram ha voluto salutare i suoi ex tifosi e compagni carico di nostalgia e affetto, lasciando però spazio anche a una velata polemica:"Ero un bambino, quando 5 anni fa arrivavo a Milano per la prima volta. Essere un giocatore del Milan è sempre stato e sempre lo sarà 'speciale'. Il gol in Coppa Italia contro la Reggina, la serie A, il trio delle creste, il palo di Barcellona, gli anni della Champions e quelli deludenti. Ma oggi è arrivato il momento di staccarmi da questo meraviglioso mondo. Dal Milan.Il Milan e i milanisti avranno per sempre spazio nel mio cuore, nonostante tutto. Ringrazio chi mi ha fatto crescere, il Milan , Milanello, compagni di squadra. Oggi inizia una nuova avventura al Torino. Ho una voglia infinita di giocare e di indossare la maglia granata, di fare gol. Grazie al presidente Cairo, al direttore Petrachi, al mister che hanno fatto tanto per portarmi qui. Ci vediamo in campo. Ed allora... 'E' ancora Toro, è sempre Toro...forza Toro'".