Je n'ai pas pour habitude de m'exprimer sur ce sujet mais pour que cela soit clair, je ne suis pas représenté par Mino Raiola et bien par ma famille — M'Baye Niang (@MBaye9Niang) 3 maggio 2018

La stagione di M'Baye Niang si è rivelata ancora una volta ricca di alti e bassi e il futuro dell'attaccante francese è ora nuovamente in forte dubbio. Il rapporto con Walter Mazzarri è tornato ad essere freddo e in vista della prossima stagione il Torino dovrà prendere un'importante decisione.Il riscatto obbligatorio dalnon è in discussione e il patron Cairopattuiti la scorsa estate al momento del suo acquisto dal club rossonero. Sul futuro di Niang c'è però un'ombra che ha del clamoroso perchè dopo un rapporto che durava da anni l'attaccante francesee l'ha fatto attraverso un tweet pubblicato sul suo profilo twitter che non utilizzava da mesi.Niang è stato laconico e perentorio suconfermando che la separazione dall'agente italo-olandese: "Di solito non ho l'abitudine di scrivere ed espormi su questi fatti, ma questa volta sarò chiaro. Non sono rappresentato da Mino Raiola ed è un bene per la mia famiglia". Parole cariche di risentimento? Il futuro di Niang resta un rebus.