Una dura accusa, che ha un destinatario preciso. Il responsabile della Classe Arbitrale, Marcello Nicchi, ha usato parole pesanti nella conferenza odierna, puntando il dito, senza fare nomi diretti, su un giornalista, Alessio Buzzanca, che cura la trasmissione 'Non mollare mai' su Radiosei: "All'Associazione italiana arbitri sono arrivati plichi con pallottole indirizzate a me, al vice presidente e al designatore Rizzoli. C'è un giornalista professionista che in una trasmissione ha affermato: 'Hanno dichiarato guerra a un popolo e in guerra non si va suonando lo zufolo, si va sparando. Bisogna sparare agli arbitri e non permettere loro di arbitrare. Questa è la conseguenza".



Contattato dalla nostra redazione il diretto interessato ha preferito non esprimersi nel merito: "In nessun audio esistente ho mai pronunciato la frase 'bisogna sparare agli arbitri'. Se si riferisse a me, starebbe commettendo un reato ed è troppo intelligente per farlo. La mia era una semplice metafora: se in guerra si va sparando, domenica bisogna fischiare per 90 minuti. Se è violenza questa...".



In effetti nel video della trasmissione, che abbiamo ascoltato prima che fosse rimosso da YouTube, non viene mai pronunciata la frase incriminata 'bisogna sparare agli arbitri', di seguito la trascrizione testuale: "Io credo che si debbano un po' mollare gli ormeggi da parte di noi comunicatori, non capisco questo camminare sulle uova da parte nostra. Hanno dichiarato guerra al popolo laziale e in guerra non si va suonando lo zufolo, si va sparando: non si può usare educazione contro una classe arbitrale che ci dichiarato guerra. Bisogna fargli la guerra, impedirgli di arbitrare la partita della Lazio, fischiare l'arbitro per novanta minuti dev'essere l'obiettivo".