Vincenzo Montella, tecnico del Milan, ieri ha difeso Leonardo Bonucci, espulso per una gomitata ad Aleandro Rosi rivelata dal Var. Queste le parole di Marcello Nicchi, capo degli arbitri, a Radio Rai: "Qualcuno ancora non ha capito che il Var vede tutto e c’è chi protesta ancora in campo. Non rispondo a Montella in senso lato, dico solo che dovrà adeguarsi a questa nuova forma di calcio, la carriera se la giocano tutti e non solo lui. Penso sia normale un po’ di nervosismo, ma Montella sa che se il Milan girasse al cento per cento non direbbe certe cose in conferenza stampa".