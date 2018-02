Davide Nicola, ex allenatore del Crotone, si è raccontato a L'Ultimo Uomo: “L’opinione pubblica calcistica non ci considerava all’altezza della categoria. Per noi è stata una deresponsabilizzazione, che ci ha permesso di mettere le basi per un percorso di crescita tranquillo. Avevamo dei valori, che non erano quelli della Juventus o della Roma, ma erano altrettanto reali, concreti. Li ricordavo ai miei giocatori, mostrando loro le cose buone fatte in partita. E ho utilizzato la stampa negativa come leva motivazionale”.



VAR - “I momenti dipendono dagli episodi, funzionano da catalizzatore per le emozioni, che siano positive o negative. Non parlo per forza di un gol, un episodio del genere può essere anche una parata decisiva o una serie di corner. Adesso un elemento nuovo è costituito dal VAR: la pausa per la review arbitrale impone una sospensione delle emozioni, che i giocatori non hanno ancora del tutto imparato a gestire ".



ALLEGRI E SARRI - "Per me Allegri può giocare in ogni modo e può allenare qualunque giocatore. Ha una maturità perfetta nella gestione della rosa, ha una lettura incredibile a partita in corso. Allegri in questo momento è al top. Quest’anno la Juve ha dominato tutti gli avversari tranne uno, il Napoli, ma per una sua scelta strategica. Ma anche Sarri si sta dimostrando un allenatore molto intelligente: in determinati ambienti, i giocatori più influenti si aspettano che tu li metta nelle migliori condizioni per far bene”.



SERIE A E B - “Tra le due categorie non c’è una grande differenza come espressione di gioco. Negli ultimi anni ci sono stati tanti esempi di promozioni consecutive. Il salto verso la Serie A è più grande: statisticamente delle tre squadre che salgono dalla B almeno due retrocedono l’anno successivo. C’è una grande differenza di qualità, e la qualità non è soltanto fisica, tecnica o tattica. È anche psicologica”.