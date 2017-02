Davide Nicola, tecnico del Crotone, ha parlato a margine della partita persa dai suoi contro l'Atalanta: ''La squadra esprime un buon calcio, ma commette troppe ingenuità che alla fine costano molto in termini di risultati. Non possiamo permettercelo perché abbiamo bisogno di punti e già domenica prossima proveremo a conquistarne qualcuno. Per esempio oggi sul gol dell'Atalanta siamo stati dei polli perché c'erano due giocatori in anticipo che non sono riusciti a chiudere, un errore grave sopratutto perché sapevamo che l'Atalanta sfrutta spesso queste situazioni con l'avanzata di centrocampisti ed esterni. Dobbiamo migliorarci per non incappare in situazioni come questa che vanificano una partita giocata ottimamente contro una squadra che va a mille come quella di Gasperini. Se riusciamo a essere competitivi con loro vuol dire che le qualità e i valori ci sono, solo che serve maggiore attenzione''.