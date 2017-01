Davide Nicola, allenatore del Crotone, ha parlato ai microfoni di Premium Sport della partita che oggi i suoi giocheranno contro il Genoa: ''Vorremmo iniziare a vincere in trasferta quanto prima, l'idea è mettere in campo le nostre armi e fare i conti alla fine. Lottare è nel nostro dna, sappiamo benissimo che per noi è un campionato difficile; dobbiamo sempre essere al top fisicamente. Credo che a lungo andare si possa migliorare sempre di più. Genoa in crisi? Io guardo in casa mia. Siamo consapevoli di affrontare una squadra qualitativa in uno stadio meraviglioso. Dovremo essere quasi perfetti. Questo stadio mi suscita emozioni legate al passato, che fanno parte dell'uomo Davide Nicola''.