Ilha annunciato, attraverso il proprio sito ufficiale, il. Il fantasista brasiliano, secondo i media inglesi, ha firmato un contratto fino al 2022 e guadagnerà 200 mila sterline a settimana, circa 230 mila euro, raggiungendo così lo stipendio che aveva Luis Suarez, il più pagato nella storia dei Reds.per l'ex Inter, che i blaugrana avevano individuato come possibile rinforzo in vista della prossima estate. "Per me è un onore - le parole di Coutinho - prolungare il contratto, sono in un club che per me è come una famiglia, tutti mi hanno accolto benissimo sin dal primo momento e sono molto felice".