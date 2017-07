Sampdoria e Bologna ci hanno fatto più di un pensiero, ma Wesley Sneijder non tornerà in Serie A. Come riporta ESPN, il trequartista ex Inter, fuori dai piani del Galatasaray di Igor Tudor, volerà in MLS: sarà lui il primo Designated Player di Los Angeles FC, franchigia che prenderà vita nel 2018. Tutto già fatto: 3,5 milioni di euro a stagione per l'olandese, che a gennaio volerà in California.