[ÚLTIMA HORA] @gerardeulofeu se va cedido hasta final de temporada. Más info https://t.co/UpZDlFIgFQ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 29 gennaio 2018

Nienteper Gerard, esterno offensivo del. Il giocatore, visto in Italia con la maglia del Milan, è ufficialmente un nuovo giocatore del. Come comunicato dal club blaugrana, l'ex 7 rossonero torna in Premier League, dove ha vestito la maglia dell', in prestito secco (con dei bonus che possono arrivare a un milione di euro), con ilche pagherà interamente l'ingaggio del giocatore. Nessun ritorno in Serie A, Deulofeu riparte, ufficialmente, dalla Premier League.