Manca solo l'ufficialità per Roger Martinez al Villarreal, ma nelle prossime ore arriverà anche quella. Ormai riportano la notizia sia in Spagna che in Cina, dove spiegano come l'attaccante colombiano si accaserà al "Sottomarino Giallo" per una cifra di 15 milioni di euro. Una buona plusvalenza per Zhang, che nel 2016 aveva versato nelle casse del Racing poco meno di 9 milioni di euro per averlo. Magra consolazione per la punta classe '94, che finalmente raggiunge il calcio europeo come voleva, anche se gli è stata negata l'Inter, club che invece gli era stato promesso al momento della sottoscrizione del contratto con il Jiangsu.