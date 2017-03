Mahmoud Dahoud wird den VfL im Sommer verlassen. Er wechselt ein Jahr vor Vertragsende zum @BVB. pic.twitter.com/5NoaQ54yqC — Borussia (@borussia) 30 marzo 2017

È stato, che più volte hanno mandato i loro osservatori in Germania per Mahmoud Dahoud . Il sogno di portarlo in Italia, però, è per il momento svanito: il Borussia Monchengladbach ha infatti annunciato ufficialmente che il centrocampista tedescoGià nei giorni scorsi si era sparsa la notizia che il talento classe '96 stesse cercando casa a Dortmund. Questa mattina, poi, la conferma ufficiale, con il giocatore - il cui contratto era in scadenza nel 2018 - che sceglie di continuare la sua avventura in Bundesliga. Il calciatore ha firmato un contratto sino al 2021.