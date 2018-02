Dani Ceballos, voleva lasciare il Real Madrid a gennaio per tornare nella sua ex squadra, il Betis. Lo rivela ad ABC Antonio Adan, portiere del club di Siviglia: "Ho parlato con lui della possibilità di tornare qui, lui voleva tornare al Betis. Ha sempre detto che se fosse stato possibile lasciare il Real, lo avrebbe fatto per tornare al Betis, casa sua. Anche l'allenatore aveva questo sogno, ma non si è riuscito a combinare nulla". Sul centrocampista dei blancos c'è anche la Juventus.