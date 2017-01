Secondo Sky Sport, è fatta per Robin Quaison al Mainz. Lo svedese, autore di una prestazione non brillantissima ieri sera al San Paolo contro il Napoli, era stato accostato alla Juventus nei giorni scorsi, ma il suo futuro non sarà a tinte bianconere. I tedeschi del Mainz, infatti, hanno offerto al Palermo 2,5 milioni di euro più 500mila di bonus, proposta che il club rosanero ha prontamente accettato. Il giocatore ha trovato gli accordi personali con la società tedesca in relazione all'ingaggio che percepirà e tra oggi e domani si recherà in Germania per svolgere le consuete visite mediche e porre la firma sul contratto.