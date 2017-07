L’interesse del Milan era concretissimo, ma per James Rodriguez le quote vanno verso tutt’altra direzione. Il colombiano del Real Madrid è già in trattativa avanzata con il Bayern Monaco, e per i bookmaker internazionali sarà proprio lui l’erede di Douglas Costa, che invece approderà alla Juventus. L’arrivo di James al Bayern - la formula sarebbe quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto - si gioca a 1,83, prima scelta in assoluto in lavagna. Anche il Psg, che pure aveva messo gli occhi sul centrocampista, è piazzato molto indietro, a 5,50, alla pari con il Chelsea. Lontanissimo invece il Milan, dato a 25 volte la posta.